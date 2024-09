Reprodução Briga em faculdade de Maceio

Uma discussão entre duas universitárias de uma faculdade particular de Maceió terminou com uma apontando um revólver para a durante aula.

O flagrante foi feio em um vídeo por outra aluna, na imagem é possível ver as duas alunas discutindo na sala na frente dos outros. Segundo alunos, o motivo da briga se iniciou porque a policial civil se incomodou com o barulho na sala.

No vídeo, as duas estudantes partem para agressões físicas e uma delas saca a pistola e aponta para a colega. O acidente só não foi pior, pois outros estudantes interviram para acalmar os ânimos.

De acordo com informações da ocorrência, agentes da Ronda no Bairro atenderam a ocorrência. A Polícia Civil disse que as partes envolvidas registraram um Boletim de Ocorrência e o fato será apurado. A Corregedoria Geral da Polícia Civil vai apurar a conduta da policial civil.

A faculdade Estácio informou por meio de nota que a polícia foi acionada após o desentendimento entre as duas alunas, ocorrido na noite desta sexta-feira. Esclarecemos que o fato será analisado e todas as medidas cabíveis serão adotadas. A direção do campus lamenta o ocorrido e reforça que atua na promoção de um ambiente acadêmico respeitoso e ético, repudiando qualquer tipo de comportamento violento ou contrário aos valores da instituição.