Reprodução/TV Globo Darwin Filho, dono da Esportes da Sorte, se entregou à polícia nesta quinta-feira (5)





A investigação da Polícia Civil de Pernambuco aponta que o CEO do site de apostas Esportes da Sorte , Darwin Henrique da Silva Filho , um dos alvos da ‘Operação Investigation’, herdou do pai, homônimo, um império do jogo do bicho em Recife. Esta é a mesma operação que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra e apreendeu um avião do cantor Gusttavo Lima .

Darwin pai construiu seu império na contravenção ao realizar mudanças na forma como o jogo do bicho era conduzido na cidade, e abriu os caminhos para a digitalização e o crescimento do negócio pelo filho.

Ainda segundo a polícia, a estratégia de Darwin pai para bombar os negócios foi aumentar os valores das premiações para atrair os apostadores, oferecendo condições muito mais vantajosas do que aquelas disponíveis no mercado local. Informações obtidas pelo Diário do Nordeste apontam que essa estratégia permitiu a expansão da operação, passando de 13 bancas iniciais para 2.200 pontos de aposta na Grande Recife em 1999.

Segundo o jornal, Darwin Henrique pai já enfrentava 45 processos de 1º grau no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), abrangendo casos cíveis, criminais e de execução de títulos, nos quais ele figura como réu até o ano de 2018.

Está ainda enfrentando um processo relacionado ao não pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), exigido pelo Município de Recife, tramitando na 2ª instância. Esses processos podem já ter sido finalizados ou ainda estarem em andamento.

Darwin Henrique Filho, dono da Esportes da Sorte

A Esportes da Sorte foi uma das precursoras no mercado de apostas esportivas no Brasil. Atualmente, é patrocinadora máster nos uniformes do Corinthians (R$103 milhões por ano), Bahia (R$19 milhões por ano) e Athletico (R$17 milhões por ano). Também estampa a camisa do Grêmio (R$23 milhões por ano) e no futebol feminino do Palmeiras (R$20 milhões por ano). Os dados foram obtidos pelo O Globo.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Darwin Henrique Filho, que fundou a empresa em 2018, teve a prisão decretada no a partir de desdobramentos da operação. A casa de apostas está sediada em Curaçao, onde tem uma licença de funcionamento internacional (8048/JAZ2022-056), fornecida pelo governo local.

Na esfera criminal, Darwin Henrique já respondeu a uma acusação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) por ocultação indevida de nove cartuchos de arma de fogo calibre 38; foi preso em flagrante no dia 21 de novembro de 2014, mas foi liberado após pagar fiança.





Darwin Filho se entregou à polícia e foi preso nesta quinta-feira (5), juntamente de sua esposa, Maria Eduarda Filizola, também investigada na operação.

As investigações da operação contaram com a participação da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), e das polícias civis dos estados de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .