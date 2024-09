Ohad Zwigenberg Benjamin Netanyahu mostra o corredor, na fronteira entre Egito e Gaza

O primeiro-ministro de Israel , Benjamin Netanyahu , declarou na última segunda-feira (2) que o país faz questão de controlar o eixo Filadélfia , que liga Gaza ao Egito. "Não vamos nos retirar do Corredor Filadélfia", disse, acrescentando que seu controle é crucial para trazer de volta os reféns e eliminar a ameaça do Hamas .

“O eixo do mal precisa do Corredor Filadélfia. Precisamos tê-lo sob nosso controle ”, afirmou. Mas, por que a estreita faixa de terra é crucial para o conflito?

Importância

O Corredor Filadélfia, ou "Rota Filadélfia", é uma faixa de terra de 14 km de comprimento que faz fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito. O nome é uma referência à cidade de Filadélfia na Ásia Menor.

Esse corredor é uma rota essencial para o tráfego de mercadorias e suprimentos entre Gaza e o Egito. O Hamas usa essa rota para trazer suprimentos e armas. O controle e o bloqueio dessa área podem afetar significativamente a capacidade do Hamas de operar e manter suas atividades, "estrangulando" o grupo terrorista.



Por isso, o controle da região nas mãos de tropas israelenses tem sido um enorme entrave nas negociações de cessar-fogo e liberação de reféns com o Hamas.

No início das negociações, Israel exigiu o controle da zona de fronteira, o que foi rechaçado pelo Hamas, que pediu a retirada das tropas israelenses do local.

O bloqueio dessa faixa implica em um impacto significativo sobre a população civil em Gaza, já que Israel controlaria o acesso a bens essenciais do enclave palestino, podendo agravar ainda mais a crise humanitária na região.

Política

Netanyahu reconheceu que há divisões dentro de Israel quanto ao controle do território, mas pediu unidade e disse ter ficado surpreso com a posição de alguns cidadãos quanto à divisão do território com os palestinos.

Segundo ele, mesmo dentro de seu gabinete, há ministros que acreditam que as forças israelenses devem se retirar do corredor.



“É por isso que tive que levar isso ao gabinete formalmente para ter certeza de que há coisas nas quais não vamos nos comprometer”, disse Netanyahu .





