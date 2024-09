Reprodução/Facebook Os corpos de Joe Cornelius (esquerda) e Keisha Miles foram encontrados com muitas marcas de tiro





Um menino de 10 anos está sob custódia na Louisiana, Estados Unidos, após supostamente admitir ter atirado em um ex-prefeito de 82 anos e em sua filha de 31 anos.

Joe Cornelius e sua filha Keisha Miles foram encontrados mortos dentro de uma residência no último domingo (1) em Minden, cidade localizada no estado americano de Louisiana , de acordo com a polícia local.

Segundo o chefe de polícia de Minden, Jared McIver, em entrevista para a KTBS — canal jornalístico dos EUA —, o menino de 10 anos está sob custódia, e a polícia já tem “uma confissão do suspeito”. McIver também disse à KTBS que casos envolvendo menores são complexos. "Temos uma confissão. Mas nesses casos, quando você está dentro, é muito delicado. Quando você está lidando com uma criança dessa idade, sabe, no estágio dela, estamos olhando para... houve motivo, qual foi o motivo?", comentou.

Ainda segundo a polícia, as vítimas foram baleadas diversas vezes. “É uma daquelas coisas sobre as quais ainda temos muitas perguntas sem resposta”, continuou McIver.

As autoridades não divulgaram informações sobre a natureza do relacionamento da criança com as vítimas.

A criança foi acompanhada por sua avó para interrogatório durante a investigação. Ainda não se sabe por qual acusação a criança foi presa ou se ele contratou um advogado para falar em seu nome.

Quem foi Joe Cornelius?

Cornelius era muito conhecido na comunidade e serviu brevemente como prefeito interino de Minden em 2013, de acordo com a KTBS.





Ex-vereador da cidade de Minden, ele era conhecido por seu trabalho com os jovens locais e ganhou o apelido de "Mister Joe". Em 1990, fundou a Concerned Citizens of Minden depois que um garoto de 10 anos chamado Tray Day lhe disse que não havia atividades para crianças no verão.. A organização continuaria a arrecadar fundos para bolsas de estudo para estudantes.

Em uma declaração, o prefeito de Minden, Nick Cox, lembrou-se dele como um bom amigo e um político dedicado à sua comunidade. “Os anos de serviço de Joe Cornelius em Minden foram marcados por seu comprometimento e dedicação à melhoria de nossa comunidade”, comentou.

