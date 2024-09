Divulgação/Ricardo Pizzutto/Band José Luiz Datena, Ricardo Nunes, Tabata Amaral, Pablo Marçal e Guilherme Boulos durante debate promovido pela Band





A TV Gazeta promoveu neste domingo, 1, um debate com os candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo; o Canal My News! entra como parceiro.

Participaram dos debates os candidatos José Luiz Datena (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB), principais nomes na corrida eleitoral.



Perguntas sorteadas

A primeira rodada de perguntas mostrou os candidatos, em ordem de sorteio, escolhendo alguém para responder. Cada pessoa pode fazer uma pergunta e responder uma pergunta.

A primeira pergunta foi de Marçal para Boulos. Os candidatos, que tiveram grande atrito no último debate, usaram o tempo para trocar acusações de crimes, falar sobre supostos usos de drogas e associações com outros políticos.

A segunda pergunta foi de Nunes para Marçal: "Você participou, foi condenado e preso por integrar uma quadrilha que entrava na conta das pessoas e subtraia recursos [...] Como você pensa em lidar com a questão da segurança pública com histórico tao complicado?"



Marçal negou as acusações, disse que o partido dele não tem ligação com grupos criminosos, e rebateu dizendo que o próprio Nunes teria desvios ativos na prefeitura, e acusou Nunes e o partido de se envolver em questões criminosas. Ainda ameaçou: "É o seguinte, dá um jeito de ganhar essa prefeitura para você se manter no poder blindado, porque se você sair, vai para cadeia [...] Investigue de fato meu partido, mas me confundir com seus bandidos favoritos, não."

A terceira pergunta foi de Tabata Amaral para Nunes. Eles falaram sobre diminuição na taxa de alfabetização de crianças e aumento de vagas de creche.

Na sequência, Boulos seguiu conversando com Datena. Ele perguntou sobre UBS e saúde pública. Inicialmente, o candidato apresentador respondeu. Mas depois usou o espaço da resposta para trocar assunto para segurança pública, e se dirigiu a Marçal:

"Um sujeito condenado, um bandidinho virtual como esse Pablo Marçal que desvirtuou os debates. Me chamou de fujão, fujão é ele, que "deu pro pé" pros Estados Unidos para não cumprir mais tempo de cadeia [...] . E o outro [Nunes] fala que ele é mentiroso e é mentiroso também. [...] Roto falando do rasgado, um condenado e outro que pode ser condenado. Disse que não tenho coragem de falar na sua cara, falo na sua cara: picareta!"

Nunes, na sequência, solicitou direito de resposta, e foi concedido. Ele disse que ele mesmo não fora condenado a nada, mas disse que Datena sim, por acusar pessoas de crime falsamente.

A última pergunta foi de Datena para Amaral. Falaram sobre criminalidade, acusações de envolvimento em crimes organizados e mais. Falaram, durante o tempo de debate, sobre acusações dos colegas que estavam ali.

Segundo bloco: perguntas de jornalistas

Neste bloco, os jornalistas fazem perguntas aos candidatos. Ele escolhe quem responderá, e o candidato escolhe um oponente para fazer comentário. Todos devem comentar e perguntar.





* Em atualização *