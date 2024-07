Reprodução/redes sociais Casal é flagrado fazendo sexo em praia do Tocantins

Em Luzimangues, praia de Porto Nacional, no Tocantins, um casal foi flagrado fazendo sexo em uma barraca. O vídeo chamou a atenção dos internautas.

Consultadas pelo portal g1, a Guarda Metropolitana e a Polícia Militar informaram que não houve denúncia ou registro do fato. A praia de Luzimangues é um dos principais pontos turísticos da região na temporada de férias.

O vídeo foi registrado durante a noite do último sábado (20) - nele, um casal está sobre uma mesa da barraca, com os corpos totalmente expostos.

