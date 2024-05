ULBRA TV Mais de 840 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul

Enquanto a capital do Rio Grande do Sul e cidades próximas ainda estão sofrendo com inundações , Arroio do Meio , no Vale do Taquari, está sofrendo com a desordem civil. Autoridades locais registraram saques a lojas e mercados e até mesmo um homicídio , enquanto a população tenta se reerguer.

Segundo informações da Rádio Gaúcha Zero Hora , um homicídio foi registrado no centro da cidade, na Rua Coberta, a poucos metros de distância de onde a Defesa Civil realizava o desembarque de um barco com pessoas resgatadas.

De acordo com relatos, a vítima foi atingida com golpes de espeto no pescoço e depois por facadas . Moradores classificaram a situação como absurda.

Testemunhas afirmaram que o corpo chegou a ser arremessado na água , mas foi removido por outras pessoas. Em outro bairro, um homem foi baleado e está internado em Lajeado , após ser transferido por helicóptero.

As informações iniciais constam que o assassinato aconteceu após a população ter saqueado estabelecimentos comerciais. Segundo testemunhas, mercadorias e até mesmo motocicletas foram furtadas.

“Davam risada, diziam “que moto forte”. Estouravam champanhe e tomavam banho. Esse [homem] que morreu dava risada antes. Onde a água não chegou, as pessoas saquearam”, afirmou o motorista Darlei Berté, que participava da limpeza da loja.

Segundo a Gaúcha Zero Hora, o acesso ao município de Arroio do Meio ainda é difícil. Alimentos estão chegando por helicóptero. Em um salão paroquial em frente a prefeitura da cidade, estão sendo feitas marmitas e distribuídas para os moradores.