Foto: Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula esteve em Santa Maria na última quinta-feira (2)

A Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República divulgou neste sábado (04) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá retornar ao Rio Grande do Sul neste domingo (5) para acompanhar os resgates e os desdobramentos da catástrofe no estado.

De acordo com o comunicado publicado pela Secom, Lula será acompanhado por nove ministros .

Neste sábado aconteceu uma reunião online com a presença de 15 ministros , alguns em Porto Alegre e outros em Brasília , para avaliar os desdobramentos da situação no Rio Grande do Sul . O encontro foi liderado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e foram discutidas medidas e estratégias para minimizar danos e salvar vidas .

Paulo Pimenta, ministro da Secom, e Waldez Góes, de Integração e Desenvolvimento Regional, estão desde a manhã de sábado em Porto Alegre . Na capital gaúcha foi instalada uma sala de comando operacional do Governo Federal que ficará ativa durante toda a crise. O objetivo é agilizar decisões e integrar ações.

“Estamos num momento ainda muito difícil. A nossa prioridade, nas próximas horas, é o trabalho de salvamento. Já são mais de 30 aeronaves trabalhando. Este é um momento de união que precisamos”, declarou Paulo Pimenta.

A reunião deste sábado contou ainda com a presença de Renan Filho (ministro dos Transportes), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Silvio Costa (Portos e Aeroportos), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Jader Filho (Cidades), Juscelino Filho (Comunicações), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), o titular do Gabinete de Segurança Institucional, general Amaro, além das ministras Nísia Trindade (Saúde) e Marina Silva (Meio Ambiente).

Reprodução/Prefeitura de Canoas Canoas está entre os municípios mais afetados

O Ministério da Saúde anunciou a instalação de um hospital de campanha nas próximas horas, dependendo apenas da definição do município onde ficará localizado o hospital. A estrutura contará com 60 profissionais da Força Nacional do SUS. A Secom afirmou que a prioridade é o município de Canoas em decorrência das mudanças na região nas últimas horas.

As Forças Armadas mobilizaram quase mil militares para auxiliar nos resgates. A Secom notifica que foram mais de 9.700 resgates na região Sul. A operação Taquari 2 conta com quatro aeronaves, 31 helicópteros, 866 viaturas e 182 embarcações.