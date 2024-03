Reprodução Inmet Previsão do tempo

Após um final de semana chuvoso no Rio de Janeiro e Espírito Santo, as chuvas no Sudeste diminuíram nesta semana, mas ainda são intensas em todo o Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Partes das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste estão sob alerta de "Perigo" devido à forte chuva prevista.

No Rio de Janeiro, Minas Gerais e sul do Espírito Santo, há um alerta de "Perigo Potencial" (cor amarela), com possibilidade de chuvas de até 50mm/dia e ventos intensos de 40-60 km/h. O Inmet aconselha evitar abrigar-se sob árvores devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas.

A previsão para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (27) é de muitas nuvens, ventos fracos e chuva isolada, principalmente à tarde, com temperatura variando entre 22ºC e 27ºC. Belo Horizonte terá um cenário semelhante, com possibilidade de sol na parte da manhã.

São Paulo também terá muitas nuvens e temperaturas mais baixas, com mínima de 18ºC e máxima de 23ºC. Na quinta-feira (28), podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Em Vitória (ES), há previsão de chuvas isoladas à tarde e à noite desta quarta-feira, com chuvas fortes retornando na quinta-feira, e temperaturas entre 24°C e 34°C.

Por outro lado, partes das regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste enfrentarão chuvas intensas, com alertas laranjas do Inmet indicando "Perigo", com precipitação entre 50 e 100 mm/dia e ventos de até 100 km/h, podendo causar corte de energia, quedas de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

Na região Sul, o céu estará parcial ou totalmente nublado, sem previsão de chuva. As temperaturas serão amenas, com mínimas em Curitiba (PR) de 16°C e máximas de 25°C, em Florianópolis (SC) entre 20°C e 26°C, e em Porto Alegre (RS) entre 17°C e 29°C.

