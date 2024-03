Reprodução Inmet Previsão do tempo INMET

Após dias de intensas chuvas que resultaram em tragédias no Rio de Janeiro e Espírito Santo, há uma perspectiva de alívio para os moradores dessas regiões. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o pior das chuvas já passou nessas localidades. As chuvas devem continuar ao longo da semana, mas de forma menos intensa.

No entanto, a situação permanece delicada em outras áreas do Sudeste. Apesar da expectativa de um clima mais estável, o Inmet emitiu alertas de "Perigo Potencial" para partes do Centro-Oeste, Norte e Triângulo Mineiro.

Os alertas destacam a possibilidade de chuvas intensas, atingindo até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h. Embora o risco de incidentes seja considerado baixo, medidas de precaução são recomendadas para evitar possíveis transtornos.

Previsão do tempo para hoje

Na previsão por região, o Rio de Janeiro enfrentará chuvas ao longo do dia, especialmente na parte da tarde, com temperaturas variando entre 23°C e 28°C até o final da semana. Em Belo Horizonte, as condições serão semelhantes, com chuvas e trovoadas isoladas persistindo até sexta-feira (29). Já em Vitória, apesar das chuvas, as temperaturas serão mais altas, atingindo até 31°C.

Enquanto isso, em São Paulo, espera-se chuvas isoladas nesta terça-feira (26), seguidas de muitas nuvens na quarta-feira. Na quinta-feira, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas, e sexta-feira deve registrar chuvas isoladas.

Apesar da melhora em algumas áreas, é essencial que os moradores permaneçam atentos às previsões meteorológicas e adotem medidas de segurança para minimizar os impactos das condições climáticas adversas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp