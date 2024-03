Reprodução Momento em que a policial agride adolescente de apenas 13 anos





Uma policial militar foi flagrada nesta segunda-feira (11) agredindo um menino de apenas 13 anos com um tapa em seu rosto. A PM é do 13° BPM e o caso ocorreu no bairro de Tatuquara, periferia de Curitiba.





O flagrante da agressão pode ser visto em um vídeo que circula nas redes sociais. Nele, uma viatura da Polícia Militar está andando na rua onde há dezenas de jovens andando de bicicleta, quando a policial aos berros xinga os adolescentes e manda saírem da frente. Em seguida, a viatura para e a agente sai do veículo e dá um tapa no rosto da criança, que não reagiu.

Vídeo da agressão

Policial covarde bate na cara de criança de 13 anos no Tatuquara, periferia de Curitiba. Será que ela agiria com essa covardia nos bairros nobres com os filhos dos poderosos? pic.twitter.com/KHxP6tVZgt — Renato Freitas (@Renatoafjr) March 11, 2024









Em nota, a Polícia Militar do Paraná (PM-PR) afirmou que tomou conhecimento do assunto e abrirá um procedimento administrativo para investigar a conduta da policial militar envolvida na situação contra o adolescente. A corporação ainda reiterou seu "compromisso com os valores e profissionalismo", deixando claro que as ações cometidas pela agressora não refletem o padrão da instituição.