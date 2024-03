Reprodução/Facebook Centro de Ensino Fundamental São José





Um estudante de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (4) após esfaquear dois colegas e uma monitora no Centro de Ensino Fundamental São José, no Distrito Federal.

Após o episódio, o adolescente foi apreendido e as aulas foram suspensas. Até o momento, os motivos do ataque do estudante não foram divulgados. Em nota, a Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que a servidora e os dois alunos não foram feridos gravemente.





Segundo a PM, o adolescente teria se levantado e agredido seus dois colegas e a monitora da escola no momento em que as aulas se iniciavam. O estudante foi rapidamente contido por um professor. Duas facas foram encontradas com o agressor.

Na ocasião, a PM e os bombeiros foram acionados pela equipe gestora da unidade escolar. O adolescente foi conduzido até a Delegacia da Criança e do Adolescente.

"A Secretaria de Educação reitera que repudia qualquer forma de violência, dentro ou fora da escola, e reforça o compromisso e empenho na busca por elementos que permitam o esclarecimento dos fatos, bem como o suporte aos envolvidos, para garantir a segurança e integridade da comunidade escolar", afirmou a pasta em nota.