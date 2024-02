Nelson Jr/SCO/STF - 06.04.2022 Os ministros Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e André Mendonça em sessão plenária no STF (imagem ilustrativa)

Em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) , a maioria se manifestou favorável ao caráter de repercussão geral no julgamento sobre o vínculo empregatício entre motoristas e aplicativos. A decisão da Corte no processo deve servir como parâmetro para as todas as instâncias do Judiciário em casos parecidos com esse.

O relator Edson Fachin e os ministros Flávio Dino, Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e André Mendonça votaram pela repercussão geral. Os outros ministros podem se manifestar até o primeiro dia de março, em plenário virtual. O STF, entretanto, ainda não analisa se há vínculo de emprego entre os motoristas e as plataformas de aplicativo.





Fachin, que votou a favor, disse que a discussão "reveste-se de uma magnitude inquestionável" e aborda um dos “temas mais incandescentes na atual conjuntura trabalhista-constitucional, catalisando debates e divergências consistentes, tanto no escopo doutrinário, quanto no âmbito jurisprudencial”.

O ministro ainda afirmou que, ao acatar a repercussão geral deste debate, o STF garante que a sociedade terá uma resposta efetiva sobre o tema.