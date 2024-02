Antônio Cruz/Agência Brasil - 20.02.2020 Bolsonaro diz que só vai depor se sua defesa ver o processo antes

Na tarde desta quarta-feira, (21), o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou que planeja prestar depoimento à Polícia Federal (PF) na quinta-feira desde que sua equipe jurídica tenha acesso prévio ao processo. A declaração foi dada em entrevista à Rádio CBN Recife.

“Eu sigo as orientações dos advogados. Se eles tiverem acesso [ao processo] até amanhã, obviamente que eu vou falar”, disse.

Sobre as chances de ser preso, ele disse que “qualquer um pode ser preso sem motivo".

Para amanhã, por volta das 14h30, está prevista a presença do ex-presidente na sede da Polícia Federal em Brasília. Bolsonaro foi convocado para prestar esclarecimentos sobre a suposta tentativa de golpe de Estado no país, conforme revelado pela recente Operação Tempus Veritatis, conduzida no início deste mês.

Por duas vezes, a equipe jurídica de Bolsonaro buscou adiar o depoimento do ex-presidente, porém, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), recusou o pedido em ambas as ocasiões. Os advogados alegam não terem tido acesso aos documentos do processo como justificativa para a solicitação de adiamento.

Bolsonaro já adiantou que pretende manter silêncio durante o depoimento. Sua defesa alega falta de acesso aos autos e à delação de seu ex-ajudante de ordens Mauro Cid. No entanto, o ex-presidente negou em entrevista qualquer intenção de tomar o poder à força após perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), destacando que um eventual "estado de sítio", do qual é acusado de cogitar, dependeria do Parlamento brasileiro.

A data incomodou apoiadores do ex-presidente devido à proximidade com as manifestações que convocou para domingo (25), na Avenida Paulista, em São Paulo.

O ex-presidente afirmou que o ato de domingo em São Paulo será uma oportunidade para se defender das acusações e para mostrar uma "fotografia de verde e amarelo do candidato que foi derrotado em 2022". Ele enfatizou que o evento será pacífico e não terá discursos inflamatórios.