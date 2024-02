Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 04/07/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

O governo do Estado de São Paulo lançou, nesta terça-feira (20), o programa Alfabetiza Juntos SP, que almeja alfabetizar 90% das crianças com idade máxima de 7 anos até o ano de 2026. No evento, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) reconheceu que os professores precisam de "melhores condições" e "melhores salários".



“A gente sabe que os professores não têm a melhor estrutura nem os melhores salários, mas eles têm muito amor. E quando a gente for resolvendo as questões sociais, vamos dar melhor condições para eles trabalharem”, disse o governador durante o lançamento do programa.





A iniciativa, que conta com a aprovação e recursos do governo federal, vai oferecer apoio pedagógico aos municípios do estado de São Paulo para que as crianças possam ser alfabetizadas na idade certa.

O secretário da Educação Renato Feder, que já esteve envolvido em polêmicas em relação à sua atuação no cargo no ano passado , também esteve no evento. "A meta é chegar a 90% de fluência leitora até o fim da gestão. Esse é o grande objetivo. Não vamos poupar esforços. A gente tem muitos projetos. A gente quer estar junto, mas com ações práticas de apoio. Estado e municípios juntos pela alfabetização na idade certa", afirmou Feder.

De acordo com levantamento feito pela Apeoesp, mais de 5 mil professores ficaram sem dar aulas após a falta de atribuição delas. Tarcísio não comentou sobre esse problema, entretanto, elogiou os professores dizendo que "dão um duro danado" e são os "maiores bens" da educação.