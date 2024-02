Elza Fiuza/Agência Brasil Estudantes treinando para Olimpíada de Matemática, em foto de arquivo; desempenho geral do país ainda é muito inferior ao considerado idea

O Instituto de Matemática Pura e Amplicada (Impa) abriu as inscrições para a 19ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática da Escolas Públicas (Obmep) nesta segunda-feira (5).

Tratada como a maior competição científica do país, a Olimpíada envolve estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio de escolas públicas municipais, estaduais, federais e privadas.

Os interessados devem entrar no site da Obmep ( https://www.obmep.org.br/ ). O prazo para inscrição é válido até 15 de março. Confira o regulamento completo da competição científica no link https://www.obmep.org.br/regulamento.htm .

Ao todo, a competição vai distribuir 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa. Os alunos congratulados são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Jr. (PIC) como incentivo e promoção do desenvolvimento acadêmico.

A iniciativa também oferece uma bolsa de R$ 300 aos participantes de escolas públicas que integram o programa. Serão premiados também alunos com melhor desempenho estadual. A previsão é de distribuição de cerca de 20,5 mil medalhas estaduais.

Como funciona

A Olimpíada é divida em duas partes. Na primeira, os participantes fazem uma prova de 20 perguntas objetivas. Na segunda, os alunos respondem seis questões discursivas.

Datas

A primeira etapa está marcada para 4 de junho, com os resultados sendo divulgados em 2 de agosto. Os classificados avançam para a segunda fase, agendada para 19 de outubro. As provas são preparadas de acordo com o grau de escolaridade do aluno: Nível 1 (6º e 7º anos), Nível 2 (8º e 9º anos) e Nível 3 (Ensino Médio). Os nomes dos premiados serão conhecidos no dia 20 de dezembro