O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), minimizou as polêmicas com o secretário da Educação, Renato Feder, e disse esperar que a situação seja solucionada rapidamente. A declaração foi dada aos jornalistas nesta segunda-feira (14), após o evento que marcou a retomada do Conselho da Região Metropolitana de São Paulo.

Tarcísio afirmou que já proibiu acordos com a Multilaser, que tem Feder entre seus quadros societários. Ele ainda minimizou os novos contratos firmados com a empresa e disse que todos são em valores pequenos.

"São questões, para mim, que vão ser bastante bem esclarecidas. Mas temos contratos, no caso o da Multilaser e Secretaria de Educação, que foram feitos antes da nossa chegada no governo. Os contratos feitos depois, que aí são com outras pastas, são contratos muito pequenos, feitos dentro da regra do jogo"

"Da nossa parte, já tem uma proibição de não haver mais contratação nenhuma, que a gente espera que os objetos sejam cumpridos", ressaltou o governador.

Tarcísio ainda afirmou que os contratos já firmados com a Multilaser não serão revisados. Ao todo, o governo estadual firmou três contratos com a empresa de tecnologia neste ano.

"Não serão revisados. Serão cumpridos. Se não forem cumpridos, a empresa vai ser punida com o máximo de rigor.", completou.

Renato Feder virou alvo de polêmica nos últimos dias após a instalação do aplicativo Minha Escola SP sem a autorização dos usuários. O mesmo aconteceu quando Feder era secretário da Educação no Paraná.

Renato ainda se viu envolvido em polêmicas sobre a assinatura de contratos com a Multilaser, empresa que é sócio por meio de uma offshore. Ele ainda foi CEO da multinacional por 15 anos.

O estado fechou três contratos neste ano, o maior deles com o Iamspe, no valor de R$ 226 mil, para entrega de materiais hospitalares. Os outros dois contratos foram firmados com a Secretaria da Saúde e com a Secretaria de Ciência e Tecnologia para o envio de materiais hospitalares para o Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos e para a Faculdade de Medicina Veterinária de Botucatu.

Antes, o governo já havia firmado um acordo de R$ 200 milhões para a entrega de 97 mil notebooks para a secretaria da Educação. O último contrato, no valor de R$ 78 milhões, foi assinado na última semana de dezembro, quando Feder já havia sido confirmado na secretaria.