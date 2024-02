Escritório do Brasil em Ramala/Divulgação Após dar à luz, brasileira é autorizada a deixar a Faixa de Gaza

Quatro palestino-brasileiros conseguiram autorização para sair da Faixa de Gaza na última quarta-feira (7). Agora estão no Cairo, capital do Egito. Uma mulher e seus três filhos devem chegar ao Brasil na noite deste sábado (10), com desembarque no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Segundo o Escritório de Representação do Brasil em Ramala, na Palestina, a mulher, cuja identidade não foi informada, e seus filhos de 4 e 2 anos não podiam sair devido à gravidez dela. Depois que a criança nasceu, em 24 de dezembro, a autorização para deixar a região em conflito com Israel foi emitida.

A família foi recebida pela equipe da embaixada brasileira na capital egípcia assim que cruzaram a fronteira de Rafah, no sul de Gaza, com o país africano. Rafah é o ponto mais seguro em Gaza.

A família viajou cerca de 6 horas desde que deixaram a Faixa de Gaza e ficou hospedada em um hotel pago pelo governo brasileiro. A liberação dos recursos e a ajuda foram possíveis graças a uma nova etapa da Operação Voltando em Paz, que resgatou e auxiliou 1.560 pessoas desde outubro de 2023, incluindo brasileiros e seus parentes em Israel, Gaza e na região da Cisjordânia. A operação é direcionada a brasileiros sem passagens, não residentes, gestantes, idosos, mulheres e crianças. Também foram transportados 53 animais domésticos.

Antes de cruzarem a fronteira, os quatro estavam alojados em Rafah em uma casa alugada pela representação brasileira em Ramala, na Palestina, com recursos garantidos para alimentos, água e remédios, recebendo assistência até cruzar a fronteira.

Essa é a quarta operação de repatriação específica com brasileiros que estavam do lado palestino do conflito, um processo que requer uma articulação mais complexa. Isso ocorre porque a única fronteira para a saída de civis da zona de guerra em Gaza é no sul do enclave, em Rafah, na divisa com o Egito. Para sair do território palestino, é necessário ter o nome em uma lista aprovada por autoridades de Israel, do Egito e da Palestina. Ao todo, 149 brasileiros e seus parentes próximos foram resgatados, 117 de Gaza, incluindo a família mencionada, e 32 da Cisjordânia.