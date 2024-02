Reprodução/redes sociais Motorista estava seguindo o bloco quando perdeu controle do veículo

Cerca de 30 pessoas foram atropeladas por um carro na noite de sexta-feira em São Gonçalo do Rio Abaixo, Região Central de Minas Gerais. As pessoas frequentavam o bloco “Makako Loko”.

O condutor do veículo, um homem de 43 anos de idade apresentava sinais de embriaguez.

Segundo os bombeiros, equipes foram chamadas para uma ocorrência na Avenida Central, no bairro Fonte do Mato. O bloco contava com cerca de 100 pessoas e aproximadamente 30 foram atingidas. Duas mulheres, de 18 e 55 anos, além de um homem de 60 estão em estado grave. Todos os feridos foram encaminhados para o Hospital de São Gonçalo do Rio Abaixo.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista declarou que estava participando do bloco e pegou o carro quando os foliões iniciaram o deslocamento para a área central da cidade e ao entrar na avenida, perdeu o controle do automóvel.

O condutor foi agredido por pessoas no local, que só cessaram com a chegada dos policiais. Conduzido ao hospital, o motorista recebeu voz de prisão por dirigir sob influência de álcool e por lesão corporal em múltiplas vítimas.

Atendimento em hospital prejudicado

Segundo a Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo, o atendimento às vítimas do acidente foi prejudicado por conta do aumento de casos de dengue, o que fez com que a unidade de saúde se encontrasse lotada.

Em nota, a prefeitura lamentou o acidente e disse que está comprometida em oferecer assistência às vítimas.

“Elas estão recebendo atendimento e estão sob monitoramento no hospital local de São Gonçalo do Rio Abaixo. Adicionalmente, em meio às dificuldades impostas pelos hospitais lotados devido a casos de dengue, a Prefeitura e a Secretaria de Saúde estão atuando em esforço conjunto para garantir que todas as pessoas que necessitam de remoção sejam transferidas.”