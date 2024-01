Reprodução: Flipar Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou neste sábado (27) as sentenças estipuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) aos condenados pelos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. Durante um evento do PL em Angra dos Reis, onde o pré-candidato Renato Araújo foi anunciado como o nome do partido na corrida à prefeitura, Bolsonaro caracterizou as penas de 17 anos de reclusão como "abuso" e uma tentativa de silenciar seus apoiadores.

"Hoje nós vemos colegas nossos condenados a 17 anos de prisão, muitos inocentes. E até mesmo aqueles que por ventura invadiram o Congresso, o que nós somos contra, (receberam) uma condenação de 17 anos. Isso é um crime, é um abuso, uma maneira de tentar calar todos nós. Acredito em Deus, acredito que as lideranças das duas casas em Brasília vão achar uma solução para isso", disse Bolsonaro.

Ao longo de seu discurso, o ex-presidente também criticou o PL das Fake News, que chamou de tentativa de censurar as redes sociais, e afirmou que suas chapas ao redor do país não serão definidas por cor, gênero ou classe social.

Em Angra dos Reis, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, desde 4 de janeiro, Bolsonaro tem se reunido com lideranças municipais e costurado alianças para as prefeituras da Costa Verde.

Na quinta-feira, o ex-mandatário se reuniu com a cúpula do PL e definiu o nome à prefeitura de Mangaratiba: o ex-jogador Emerson Sheik. Neste jantar, realizado na casa do empresário Daniel Radwan, Bolsonaro também comunicou que o ex-deputado Alexandre Valle será o candidato em Itaguaí.