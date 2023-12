Kremlin - 30.10.2023 Presidente da Rússia, Vladimir Putin

A Polônia afirmou nesta sexta-feira (29) que um míssil russo teria atingido seu espaço aéreo em direção à Ucrânia.

“Tudo indica que um míssil russo entrou no espaço aéreo polonês, o detectamos com um radar. E depois saiu do espaço aéreo em direção à Ucrânia”, disse o general Wieslaw Kukula, chefe do Estado-Maior do Exército da Polônia.

Se a suspeita for confirmada, episódio marcará a primeira invasão de um míssil russo em um território da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, se disse preocupado pelo episódio. A aliança prevê respostas militares em caso de invasão a qualquer país membro.

Ataques na Ucrânia

Nesta sexta-feira (29) a Rússia coordenou um ataque massivo contra várias cidades da Ucrânia. Explosões foram ouvidas na capital Kiev e nas regiões de Kharkiv (nordeste), Lviv (oeste) e Odessa (sul).

Entre os alvos do ataque estão escolas, residências, maternidades, entre outros locais. Até o momento, 18 mortos e 60 feridos foram contabilizados.

"Um total de aproximadamente 110 mísseis foram disparados contra a Ucrânia, causando mortes e feridos no ataque massivo russo desta noite", escreveu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.