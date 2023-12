Unsplash/Colin Davis Brasileira foi pega transportando cocaína no estômago

A Guarda de Finanças de Bolonha prendeu nesta sexta-feira (29) uma brasileira que carregava 1,3kg de cocaína, dividida em 101 cápsulas, no estômago, no aeroporto da cidade italiana.



A cidadã, cuja identidade não foi revelada, havia saído do aeroporto internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, rumo a Bolonha, via Paris, na França, para deixar a cidade poucos dias depois.

A brevidade da estadia, devido a longa viagem realizada, a ausência de bagagem despachada, a reserva de um hotel em uma área absolutamente periférica e, sobretudo, o nervosismo da passageira provocaram suspeitas e fizeram a polícia italiana investigar a brasileira.

Ao chegar ao aeroporto Marconi, em Bolonha, a suspeita foi abordada e submetida a verificações pelo promotor de plantão Nicola Scalabrini, que ordenou que ela fosse submetida a exames radiológicos.

Logo depois do raio-x, as autoridades italianas verificaram que no estômago da brasileira havia 101 cápsulas contendo 1.343kg de cocaína, que colocada no mercado teria garantido um lucro ilícito de 150 mil euros.



A mulher foi detida em flagrante e levada para a prisão, onde aguardará a decisão da justiça. Até o momento, não há detalhes sobre cúmplices ou motivações que fizeram ela cometer o crime.