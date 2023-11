Reprodução: Flipar 8 de Janeiro

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (21) a 20ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que incitaram, participaram e fomentaram os fatos ocorridos em 8/1 , em Brasília (DF), quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (PF) foram invadidos, segundo a PF, "por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos daquelas Instituições."

Ao todo, serão cumpridas medidas em relação a dez investigados: duas prisões preventivas e dez mandados de busca e apreensão, todos expedidos pelo Supremo Tribunal. As medidas estão sendo cumpridas em João Pessoa/PB, Cabedelo/PB, Bayeux/PB, Mirassol do Oeste/MT e Cáceres/MT.

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo.

As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.



Balanço - Lesa Pátria até 21/11/2023

88 mandados de prisão cumpridos

367 mandados de busca e apreensão cumpridos

17 inquéritos policiais instaurados