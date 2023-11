Reprodução / TV Globo Vinte e oito bebês prematuros retirados de hospital em Gaza chegaram ao Egito

O Egito recebeu 28 bebês prematuros que foram transferidos de um hospital da Faixa de Gaza. Este primeiro grupo de bebês foi retirado do hospital Al Shifa e coonseguiu atravessar a fronteira e entrar no Egito para receber tratamento médico, nessa segunda-feira (20).

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram médicos carregando as crianças e as colocando em incubadoras. De acordo com um funcionário da Organização Mundial da Saúde, 12 delas estavam em condição crítica.

"À noite, eles receberam antibióticos, terapia de apoio e oxigênio", disse ele, segundo a TV Globo .



Segundo o Ministério de Gaza, que é comandado pelo Hamas, 12 palestinos ficaram feridos perto do complexo de outro hospital em Gaza. No sul do enclave, palestinos desalojados em Khan Younis também sofrem com chuvas fortes na região.

Nesta terça-feira (21), o chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, disse que está perto de chegar a um acordo de trégua na guerra contra Israel. O país, no entanto, ainda não se pronunciou sobre a declaração do líder, que está à frente do grupo extremista islâmico desde 2017.

"Estamos perto de alcançar um acordo para uma trégua", afirmou Haniyeh em uma postagem no aplicativo Telegram . O chefe do grupo vive em Doha, no Catar, há três anos.