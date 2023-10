Marcelo Camargo/Agência Brasil - 27.07.2023 Rita Serrano discursando em cerimônia de assinatura de protocolo de intenções que prevê a promoção de ações de inclusão e valorização das diferenças na Caixa

Nesta quarta-feira (25), o presidente Lula demitiu a ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano , após uma reunião no Palácio do Planalto. Nas redes sociais, ela desabafou sobre ser mulher em cargos do alto escalão e disse esperar deixar como legado a mensagem de que é preciso enfrentar a misoginia.

Ela agradeceu ao presidente Lula "pela confiança depositada" e relembrou seus feitos à frente da instituição. Serrano foi a terceira mulher do primeiro escalão do governo a ser demitida por Lula. Além dela, foram demitidas Daniela Carneiro (Turismo) e Ana Moser (Esporte).

Serrano saiu para dar espaço ao indicado do presidente da Câmara, Arthur Lira, o economista Carlos Antônio Vieira. A intenção é abrigar mais integrante do Centrão no governo afim de facilitar a tramitação das pautas de interesse.

Serrano comandou o banco público por cerca de dez meses e mencionou o que seria "um dos melhores momentos da história" da instituição. "Demos um salto de qualidade em diversos âmbitos da presença da Caixa na vida de todos", afirmou.

Na sequência, a agora ex-presidente do órgão tratou das dificuldades de "ser mulher em espaços de poder". "Não foi fácil ver meu nome exposto durante meses a fio na imprensa. Espero deixar como legado a mensagem de que é preciso enfrentar a misoginia, de que é possível uma empregada de carreira ser presidente de um grande banco e entregar resultados", disse.

"O momento é de agradecer a toda a minha equipe, dirigentes, assessores, colegas de trabalho de todo o país, minha família, entidades e, em especial, ao presidente Lula, pela confiança depositada. Presidente, para mim, foi uma honra ter participado do seu governo", seguiu.

Ela desejou sorte a Vieira e disse que a transição começa nos próximos dias. "Quanto a mim, volto a ser bancária, com muito orgulho", encerrou ela.

Veja a publicação: