Empresário admite à PF que houve 'entrevero' com filho de Alexandre de Moraes

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse em entrevista ao jornal O GLOBO publicada neste domingo (23) que os suspeitos de agredirem o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma podem ser enquadrados no crime de atentar contra o Estado Democrático de Direito.

"Tem que continuar a apuração, é algo abstratamente possível. Pode ter essa possibilidade da relação com a função", disse ele ao jornal.



Ele declarou ainda que não vê excessos na investigação, como o pedido de busca e apreensão, por exemplo.

"Eu tenho convicção absoluta de que a Polícia Federal acertou ao pedir a medida e, claro, o Poder Judiciário ao deferir. Essa ideia é minimizadora dos riscos que a democracia sofre ou erradamente pode pensar que os riscos já foram superados. Não foram."



Moraes e sua família acusam o empresário Roberto Mantovani Filho de ter dado um tapa em Alexandre Barci de Moraes, de 27 anos, filho do ministro. Além dele, são suspeitos de calúnia, injúria, desacato e perseguição ainda sua mulher, Andréia Munarão, e o genro do casal, Alex Zanatta. Eles negam as acusações.

O ministro diz no depoimento à PF que estava no saguão de embarque do aeroporto de Roma quando Andréia Munarão iniciou os xingamentos. Em seguida, Mantovani Filho "passou a gritar e, chegando perto do meu filho, Alexandre Barci de Moraes, o empurrou e deu um tapa em seus óculos. As pessoas presentes intervieram e a confusão foi cessada".