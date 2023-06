Reprodução Marcos do Val e Jair Bolsonaro

A Polícia Federal teria apreendido computadores, celulares e documentos do senador, além de armas, nas ações de busca e apreensão realizadas ontem, quinta-feira (14) na residência do senador -- investigado por supostamente obstruir investigações sobre os atos golpistas de 8/1 e também realizar o vazamento de dados sigilosos.

As informações foram divulgadas pela Globo News, mas ainda não confirmadas oficialmente pela assessoria de comunicação da PF, que informou ao portal iG "não comentar sobre operações em curso" .

Repercussão no Senado

O senador Randolfe Rodrigues (AP), líder do governo no Congresso, anunciou hoje, sexta-feira (16), que ele e o senador Renan Calheiros (MDB-AL) tomarão medidas para representar contra Marcos do Val (Podemos-ES) no Conselho de Ética do Senado.

Eu e o senador @renancalheiros decidimos entrar com representação no Conselho de Ética do Senado contra Marcos do Val. Este Casa não pode viver o constrangimento de ter entre seus senadores alguém que defende golpe de Estado e atenta contra a democracia. Sem anistia! — Randolfe Rodrigues (@randolfeap) June 16, 2023

"Eu e o senador Renan Calheiros decidimos apresentar uma representação no Conselho de Ética do Senado contra Marcos do Val. Esta Casa não pode permitir que um de seus senadores defenda um golpe de Estado e atente contra a democracia. Não haverá anistia!", afirmou o líder do governo em uma plataforma de mídia social.

Na quinta-feira (15), Do Val foi alvo de busca e apreensão em uma operação da Polícia Federal (PF) autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O senador está sendo investigado por obstruir as investigações relacionadas aos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro.

