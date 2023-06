Billy Boss/Câmara dos Deputados Daniel Silveira, ex-deputado federal

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nomeou uma ex-assessora parlamentar do ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) para um cargo no Palácio do Planalto. A informação foi publicada no Diário Oficial da União na última quinta-feira (15).

Isabela Bertante Marinho foi nomeada como assessora técnica da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares. Ela será responsável pelas análises de assuntos ligados à Câmara dos Deputados e ao Senado.

Antes, Isabela trabalhou com Daniel Silveira em 2020. Ela iniciou os trabalhos em cargo de natureza especial, mas foi rebaixada para secretária parlamentar um mês depois.

Em março de 2020, a assessora recebeu R$ 13 mil em vencimentos. No mês seguinte, porém, o valor caiu para pouco mais de R$ 3 mil.

Ela deixou o gabinete de Silveira em novembro de 2020, quatro meses antes da primeira prisão do ex-parlamentar. O deputado deixou a Câmara em 2022.

Condenação de Silveira

Daniel Silveira foi condenado a oito anos de prisão por incitar atos antidemocráticos e por atacar membros da Suprema Corte. Ele ainda perdeu os direitos políticos e precisaria pagar uma multa de R$ 212 mil.

Após a condenação, Bolsonaro concedeu o indulto, ou seja, um perdão de pena ao ex-deputado, que fazia parte da tropa de choque do bolsonarismo no Congresso Nacional.

O perdão, porém, foi derrubado em maio pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que entendeu haver desvio de finalidade na concessão do benefício ao ex-parlamentar.