Reprodução O homem acusado de homicídio foi preso

Um homem foi preso suspeito de matar uma vítima a facadas, após ela lhe negar um cigarro. O crime ocorreu na madrugada de sábado (3), em Goiânia, capital de Goiás.

Imagens de câmera de segurança registraram o suspeito momentos depois do crime, no Jardim Curitiba, bairro localizado na região noroeste da capital. O homem foi localizado pela Polícia Militar horas após o homocídio e, segundo a corporação, confessou a autoria e a motivação do crime.

Conforme o relato, o autor caminhava pelas ruas quando pediu um cigarro a outro homem, que estava na porta de uma residência. Este, segundo relato do suspeito, teria o chamado de “vagabundo” e dado um tapa na cara do pedinte, que reagiu esfaqueando a vítima. A faca usada no crime foi apreendida e o confessante autuado em flagrante por homicídio.

* Com informações de Metrópoles





