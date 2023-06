Reprodução/Flickr Jovenel Moïse foi assassinado em julho de 2021

Um homem haitiano-chileno se declarou culpado pelas acusações relacionadas ao seu envolvimento do assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, em 7 de julho de 2021. Ele foi condenado à prisão perpétua, como mostram registros do tribunal da Flórida (EUA).

A decisão foi do juiz Jose E. Martinez na última sexta-feira (2), após uma audiência de 10 minutos em Miami, nos Estados Unidos.

Rodolphe Jaar se declarou culpado de três acusações em março, incluindo conspiração para cometer o assassinato ou sequestro fora dos EUA e ainda fornecer apoio material levando à morte.

O juiz decidiu que Jaar fosse encaminhado para uma instalação federal no sul da Flórida ou em outro lugar da região, em decorrência de seu histórico e dos crimes cometidos.

O homem concordou em ser sentenciado por um juiz, fornecer testemunho verdadeiro, produzir documentos, registros e comparecer perante um júri, em troca de confessar a culpa.

Jaar foi um dos suspeitos que estavam foragidos após a morte de Moïse. Ele foi detido na República Dominicana e extraditado para os Estados Unidos em janeiro de 2022.

Segundo as autoridades, diversas pessoas se envolveram no assassinato do presidente haitiano, incluindo 26 colombianos e dois haitianos-americanos.

Mario Palacios, outro suspeito do caso, também foi extraditado para os EUA em 2022.

Jaar, segundo as investigações, foi o responsável por fornecer fundos usados para comprar armas, comida, alojamento para outros suspeitos e fundos para subornar funcionários haitianos responsáveis pela segurança de Moïse.

