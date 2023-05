redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Dino promete tomar providências legais contra Telegram

O ministro da Justiça, Flávio Dino , disse em seu perfil no Twitter , que tem recebido frequentes mensagens com tom de ameaça a agressividade. Dino afirma que as mensagens são produzidas pelo 'gabinete do ódio'.

O termo é uma referência ao grupo de assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que atuava no Palácio do Planalto e eram supostamente coordenados pelo ex-presidente e pelo filho "zero três", o vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro.

Desde ontem, estou recebendo dezenas de mensagens agressivas e ameaçadoras. Todas com clara inspiração política em segmentos extremistas. Claro que não me intimido com “gabinetes de ódio”. E estou adotando as providências legais cabíveis. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) May 15, 2023

Gabinete do ódio

Há suspeitas de que esse grupo, formado durante a campanha para a Eleição presidencial no Brasil em 2018, atuava na gestão das redes sociais do ex-presidente e parmaneceu ativo até o fim do seu mandato.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.