Reprodução - Reuters Caças formaram um grupo de ataque e foram "abatidos quase simultaneamente" em uma emboscada na região de Bryansk, adjacente ao nordeste da Ucrânia

Neste sábado, a agência de notícias russa Kommersant comunicou que quatro aviões militares, sendo um caça-bombardeiro russo Su-34, um caça Su-35 e mais dois helicópteros militares Mi-8, foram abatidos próximo à fronteira da Ucrânia.

Ainda de acordo com a Kommersant, os caças formaram um grupo de ataque e foram "abatidos quase simultaneamente" em uma emboscada na região de Bryansk, adjacente ao nordeste da Ucrânia.

Os aviões pretendiam lançar um míssil e um ataque a bomba contra alvos na região de Chernihiv, na Ucrânia, e os helicópteros estavam lá para apoiá-los e pegá-los, caso fossem abatidos.

As informações são da agência de notícias Reuters, que afirmou ainda que a agência de notícias estatal russa TASS disse que um avião de guerra russo Su-34 caiu naquela região, mas não especificou a causa e não citou o Su-35, ou um segundo helicóptero.

No entanto, um vídeo postado no canal pró-guerra russo do Telegram Voyenniy Osvedomitel mostrou um helicóptero explodindo e caindo em direção ao solo .

A agência de notícias russa Kommersant afirmou que todos os passageiros das quatro tripulações foram mortos e que não houve resposta oficial da Ucrânia , que geralmente se recusa a comentar relatos de ataques dentro da Rússia.

Mas, em um tweet, o conselheiro sênior do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, Mykhailo Podolyak, chamou o incidente de "Justiça... e carma instantâneo".