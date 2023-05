Ansa Palácio do Viminale, sede do Ministério do Interior da Itália

O grupo de hackers russos "noName057" reivindicou uma série de ataques contra sites das instituições italianas por ocasião da visita do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , a Roma.

Em mensagem no Telegram, o grupo diz ter lançado ações cibernéticas contra as páginas do Ministério do Interior e do Conselho Superior da Magistratura, que, no entanto, estão acessíveis neste momento.

Essa não é a primeira vez que hackers russos tentam atacar as instituições da Itália, um dos países ocidentais mais ativos no apoio à Ucrânia na guerra contra o regime de Vladimir Putin.