O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Fortaleza, na manhã desta sexta-feira (12), em sua primeira visita ao Ceará desde que assumiu a presidência. Na ocasião, o presidente fez lançamento do programa Escolas de Tempo Integral e outros investimentos no setor.

Lula foi recebido pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT) , pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo presidente da Assembleia Legislativa , Evandro Leitão (PDT).

Agenda presidencial

Durante sua estadia, Lula terá compromissos em Fortaleza pela manhã e no município de Crato, a 502,3 km da capital, durante a tarde. Esses compromissos possuem um peso político significativo para o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

O primeiro compromisso do presidente em Fortaleza foi uma visita à Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Johnson , localizada no bairro Luciano Cavalcante.

Lula chegou pouco antes das 11 horas e teve a oportunidade de acompanhar parte de um aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), resultado de uma parceria entre a Secretaria da Educação do Estado (Seduc) e a Fundação Demócrito Rocha (FDR).

EEMTI é referência em Educação no país

Inaugurada em junho de 2018, a nova sede da EEMTI teve um investimento de R$ 7,1 milhões de recursos estaduais e federais -- a instituição é referência na área de educação pública no país.

A estrutura conta com 12 salas de aula, além de dois laboratórios de informática e ciências, biblioteca e ginásio poliesportivo, atendendo a 514 alunos. A escola oferece projetos de leitura, matemática básica, aulões e simulados preparatórios para o Enem, além do programa Esporte na Escola.

Em seguida, o presidente seguiu para o Centro de Eventos do Ceará, onde lançou o programa Escolas de Tempo Integral. Ao lado de Lula, o governador Camilo Santana fez o anúncio. O evento contou com a presença de seis governadores e três vice-governadores.

No período da tarde, Lula visitou a cidade de Crato, na região do Cariri, terra natal de Camilo, para anunciar o Pacto Nacional de Retomada de Obras na Educação Básica.

O presidente e o ministro da Educação estiveram presentes no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti a partir das 15h30min. Antes disso, houve uma visita ao Centro de Educação Infantil Moacir Soares de Siqueira.

