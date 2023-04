Mazur/cbcew.org.uk / Catholic Church (England and Wales) - 17.12.2022 "Infelizmente, em total contraste com a mensagem pascal, as guerras continuam a semear a morte de maneiras terríveis", declarou o Pontífice

O papa Francisco denunciou neste domingo (16) as mortes "horripilantes" que a guerra na Ucrânia tem provocado e fez um apelo pela paz, no dia em que ocorrem as celebrações da Páscoa Ortodoxa .

"Infelizmente, em total contraste com a mensagem pascal, as guerras continuam e continuam a semear a morte de maneiras terríveis", declarou o Pontífice após a oração "Regina Coeli", no Vaticano.

"Sofremos com estas atrocidades e rezemos pelas vítimas das mesmas, pedindo a Deus que o mundo não tenha mais que experimentar a angústia da morte violenta, pelas mãos do homem, mas viva a maravilha da vida que Ele dá e renova com sua graça", acrescentou.

Perante cerca de 20 mil fiéis reunidos na Praça São Pedro, Jorge Bergoglio também recordou os "irmãos e irmãs que hoje celebram a Páscoa na Rússia e na Ucrânia".

"Que o Senhor esteja perto deles e os ajude a trabalhar pela paz", rezou o argentino.

Mais cedo, nem mesmo a Páscoa ortodoxa fez os ataques na Ucrânia darem uma trégua. Nesta madrugada, uma ofensiva no centro de Donetsk, no leste do país, deixou um morto e vários feridos durante uma vigília pascal, informou a agência Tass.

Além disso, mísseis S-300 lançados pelo exército russo durante a noite destruíram a igreja ortodoxa ucraniana de São Miguel Arcanjo em Kushuhum, na região de Zaporizhzhia.

De acordo com o chefe da administração militar regional de Dnipropetrovsk, Sergiy Lysak, o exército russo atingiu também a igreja em Nikopol com artilharia pesada , ferindo duas pessoas.