Divulgação Lula

Na última escala da viagem oficial do presidente brasileiro à Ásia, o presidente Lula e membros do governo brasileiro firmaram acordos de cooperação com os Emirados Árabes. Entre os tratados, está um que prevê R$ 12 bilhões em investimentos para a Bahia.

As duas delegações participaram de um jantar no país árabe. A delegação brasileira também teve uma rodada de reuniões com investidores estrangeiros.

O governador da Bahia, Jeronimo Rodrigues, demonstrou satisfação com a medida assinada.

“Acabei de assinar um termo de compromisso para investimento na produção de diesel verde a partir da carnaúba e do dendê. Mais um saldo positivo para a geração de trabalho e renda”, disse em vídeo publicado no Twitter.

Rodrigues, que integra a comitiva, assinou memorando de entendimento entre o estado e o fundo financeiro de Abu Dhabi Mubadala Capital, controlador da refinaria de Mataripe, privatizada em 2021.

O fundo empresarial comprometeu-se a investir R$ 12 bilhões, em 10 anos, na construção de uma fábrica de diesel verde e de querosene de aviação sustentável.