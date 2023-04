Reprodução Adolescente de 16 anos foi levada até a Delegacia de Brumado, BA para prestar depoimento, após ameaças contra a diretora

Parece que a onda de ataques tanto verbais quanto físicos não para de crescer no Brasil. Desta vez, o caso aconteceu na cidade baiana de Brumado, localizada a 540 quilômetros da capital estadual, Salvador. Uma estudante de 16 anos da Escola Municipal Antônio Carlos Magalhães ameaçou a diretora da instituição de ensino com frases intimidadoras, após uma suspensão por mau comportamento. De acordo com o site Achei Sudoeste, o caso ocorreu na última quinta-feira (13).



Após as ameaças, a administradora da escola ligou para a Polícia Militar que imediatamente conduziu a aluna até a Delegacia de Brumado para prestar depoimento. A adolescente foi ouvida pelo delegado plantonista acompanhada de seus pais. Segundo a 20ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin) a aluna poderá responder por ato análogo à ameaça de morte.



Apreensão de facas em escolas não param, após tragédia em Blumenau, SC

Reprodução/redes sociais - 05.04.2023 Após ataque a creche em Blumenau (SC) que deixou 4 crianças mortas, armas branca continuam sendo apreendidas nas escolas brasileiras

No início deste mês, um crime chocou a cidade de Blumenau, em Santa Catarina, O ataque a uma creche teve como consequência a morte de quatro crianças . Segundo a polícia local, um homem de 25 anos havia pulado o muro do berçário portando uma machadinha e, após a ação, ele acabou se entregando no Batalhão da PM. O suspeito tem passagens por porte de drogas, lesão e dano, segundo a Polícia Civil.



Desde então, escolas de todo o Brasil vêm buscando incessantemente formas de coibir ataques e investindo em segurança. Alguns professores, por exemplo, estão tendo aulas de defesa pessoal para garantir a proteção pessoal e de seus alunos.



Só no estado de Minas Gerais, desde que ocorreu o ataque à creche de Blumenau, ao menos 20 adolescentes foram apreendidos por suposto envolvimento em ameaças de massacre ou por estarem portando armas em escolas do estado, conforme mapeamento do Estado.



Na última segunda-feira (10), no mesmo dia que foram apreendidas facas e canivetes em escolas mineiras , o governo de Minas Gerais anunciou que policiais militares farão visitas periódicas às instituições de ensino estaduais. Há mais de 3,5 mil escolas em todo o estado.



Mesmo após o pronunciamento das autoridades mineiras, no dia seguinte, 11, um estudante de 17 anos foi apreendido por gravar e divulgar um vídeo nas redes sociais com ameaças de massacre na Escola Estadual Domingos Justino Vieira , situada na cidade de Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. No dia 12, em Belo Horizonte, foram registradas quatro ocorrências semelhantes e no dia 13, outros dois casos foram registrados no estado.