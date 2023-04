Reprodução Redes Sociais Ex agredida por personal trainer diz que já tinha apanhado uma semana antes da agressão gravada nas câmeras

A instrutora de fitness Raíssa Brandão disse ter sido agredida por ciúmes pelo seu ex-namorado, também instrutor, Douglas Ferreira , uma semana antes de sua prisão por ter dado um soco no peito dela em uma academia em Goiânia.

Raíssa disse que Douglas a chutou e pediu perdão, mas ela alertou que na próxima vez não haveria perdão. Quando ele a socou na academia, ela lembrou que ele havia prometido não bater mais nela.

Ela também afirma que Douglas foi até a casa dela depois da agressão na academia e mentiu para a sogra, tentando convencê-la a não denunciá-lo.

A agressão foi filmada em 31 de março e Raíssa. Raíssa também contou que na primeira agressão, Douglas a chutou quando viu uma mensagem de um homem enviada em 2020, anos antes de se conhecerem.

Ela e Douglas começaram a se relacionar em dezembro do ano passado e firmaram namoro há menos de um mês.

Ela disse que nunca imaginou que passaria por uma situação de violência doméstica.

Passagem por agressão

A Polícia Civil informou que Douglas tem outras duas passagens por agredir mulheres e que ele quebrou o carro de uma ex-namorada .

Segundo a delegada Gabriela Adas, os outros casos também foram contra ex-namoradas e Douglas confessou ter agredido Raíssa por ciúmes.

