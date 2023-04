Creative Commons Mãe e filho são mortos por dois suspeitos em uma motocicleta em SP

Uma mulher, de 52 anos, e um homem, de 28 - mãe e filho - foram mortos dentro de um carro no final da noite desta terça-feira (11), em São Lucas, Zona Leste de São Paulo . A polícia investiga o caso como execução, uma vez que nenhum pertence das vítimas foi levado.

De acordo com as testemunhas, o crime ocorreu por volta das 21h. Dois homens se aproximaram do carro das vítimas em uma motocicleta e o garupa realizou pelo menos 10 disparos contra os dois.

Logo após ouvirem os disparos, assustados, moradores do bairro acionaram a polícia.

Ao chegar no local, os agentes encotraram a muher morta. Já o rapaz chegou a ser atendido pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu.

A polícia da capital paulista chegou a fazer buscas pelos criminosos durante a madrugada, mas ninguém foi encontrado. A polícia procura por câmeras de segurança que possam ter registrado o crime.

