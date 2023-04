Reprodução/CNN Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou à sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, para prestar depoimento no inquérito sobre entrada ilegal no país de joias dadas ao governo brasileiro pela Arábia Saudita .

Além dele, outras dez testemunhas serão ouvidas, simultaneamente e em salas diferentes, incluindo o tenente-coronel Mauro Cid , que era o ajudante de ordens de Bolsonaro e será ouvido pela PF.

Assessores do governo Bolsonaro e fiscais da Receita Federal também serão ouvidos pela polícia.

O objetivo dessa estratégia de depoimento é confrontar informações e impedir compartilhamentos de estratégias de defesa.

O primeiro-sargento da Marinha Jairo Moreira da Silva , que foi a Guarulhos (SP) tentar reaver as joias, já foi ouvido. Ele disse que foi ao aeroporto em dezembro do ano passado para tentar retirar as peças após ter recebido uma ordem do tenente Cleiton Henrique Holszchuk , que era à época, assessor de Mauro Cid .

O momento em que o sargento tenta negociar a liberação das joias avaliadas em R$ 16,5 milhões na alfândega foi registrado por câmeras de segurança.

Aliados de Jair Bolsonaro acham que a ida dele PF é oportunidade para reduzir o desgaste com o escândalo das joias.

