Reprodução STF autoriza extradição de Tio Rico, traficante internacional acusado de mandar matar promotor de justiça

Na última segunda-feira, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal concedeu a autorização para a extradição de Miguel Ángel Insfrán Galeano , também conhecido como 'Tio Rico' , que é considerado um dos principais traficantes de drogas do Paraguai .

O acusado foi detido em fevereiro deste ano, no bairro Recreio dos Bandeirantes , na cidade do Rio de Janeiro . Ele é suspeito de ter sido o responsável pelo assassinato do promotor paraguaio Marcelo Pecci , que ocorreu na Colômbia durante sua lua de mel.

Reprodução Marcelo Pecci e Claudia Aguilera numa praia na Colômbia

O ministro Edson Fachin homologou um pedido de rendição voluntária apresentado pela defesa de Insfrán e negou outros pedidos da defesa, como o de revogação da prisão preventiva.

O acusado atualmente encontra-se detido na Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino , situada na região de Bangu, no Rio de Janeiro.

Prisão no Rio

No começo do ano, a Polícia Civil do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia de que Insfrán dirigia uma Hillux na Avenida das Américas . Na abordagem policial, o suspeito não portava documentos, mas foi fotografado e liberado.

A foto confirmou a identidade do suspeito, que já estava sendo procurado pela Interpol por causa do assassinato de Marcelo Pecci . Na época, um alerta vermelho havia sido emitido contra o paraguaio.

