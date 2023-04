Reprodução Tv Globo - 03.04.2023 Neonazistas presos no sul do país criaram ligação com grupos extremistas internacionais

As ligações entre um grupo de brasileiros e organizações neonazistas internacionais foram alvo de denúncia em reportagem produzida e exibida pelo “Fantástico” da TV Globo deste domingo.

Na última quarta-feira (29), a polícia prendeu dois homens no Rio Grande do Sul , suspeitos de fazer parte de um grupo supremacista cujos integrantes haviam sido detidos em novembro de 2022, em Santa Catarina.

Entre os detidos em novembro, estavam Laureano Vieira Toscani - condenado em setembro de 2018 a 13 anos de prisão por atacar judeus na Cidade Baixa , em Porto Alegre, em 2005.

Toscani, que estava solto com tornozeleira eletrônica , também é réu por agressão a um segurança negro da Trensurb no ano de 2009, na Capital.

Segundo o “Fantástico”, Toscani foi preso com João Guilherme Correa, apontado como líder do grupo pela polícia. Ele seria quem conectou a célula supremacista brasileira a organizações internacionais. Outro integrante detido foi Miguel Ângelo Pacheco , português.

Na segunda fase da investigação, na semana passada, no Rio Grande do Sul, uma operação prendeu duas pessoas. Uma delas é Fábio Lentino , que trabalha como operador de áudio da Rádio Gaúcha Serra.

O Grupo RBS emitiu o seguinte posicionamento sobre a prisão de Lentino:

"Sobre a prisão temporária de um colaborador em operação policial realizada na quarta-feira (29), o Grupo RBS reitera seu repúdio a qualquer forma de preconceito e já está tomando as medidas legais para o desligamento do funcionário".

"Respeito e tolerância são valores fundamentais para a nossa empresa e que constam no nosso código de ética e conduta".

Também foi detido Rodrigo de Jesus Tavares , funcionário dos Correios. Confira o posicionamento dos Correios sobre o tema:

Os Correios lamentam o ocorrido e repudiam quaisquer comportamentos dissociados dos valores defendidos pela estatal. A empresa tomará as medidas administrativas e cautelares cabíveis.

Contraponto

Ao “Fantástico”, o advogado de Fábio e de Rodrigo, Alexandre Leite dos Santos, disse que eles "negam todas as acusações feitas e que isso ficará demonstrado durante a instrução processual e após a defesa ter acesso aos autos do processo se manifestará em local e momento oportuno”.

