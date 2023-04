Reprodução BBC As origens do monumento e suas ligações com a presença nazista na Suíça eram desconhecidas

Escritos gravados em uma grande lápide de granito no cemitério de Chur, na Suíça, tem causado uma grande polêmica no país.

Uma reportagem publicada pela BBC , mostra o trabalho de um jornalista suiço que recentemente descobriu um monumento -- que pesa 13 toneladas construído como propaganda nazista em memória aos soldados alemães mortos na guerra.

A lápide de granito está abandonada e toda coberta por musgo, além das gravuras sgastadas, porém é possível identificar o que está entalhado.

Em entrevista à BBC, o historiador suíço Martin Bucher afirmou que 'à medida que os nazistas aumentavam o poderio na Alemanha, também foi feito um trabalho de propaganda política que envolvia adoração ao mortos na guerra.

À primeira vista, parece um memorial de guerra, com letras fracas que dizem: "1914 - 1918: Hier ruhen deutsche Soldaten", ou "1914 - 1918: Aqui jazem soldados alemães".

O monumento de Chur foi construído em 1938, o que seria apenas 20 anos depois que esses homens morreram. Isso mostra que não foi feito para lamentar por esses soldados mortos, mas por razões de propaganda, para o regime nazista.

"O Partido Nacional-Socialista, a Frente Trabalhista Alemã, a Juventude Hitlerista... Eles estavam todos aqui, mas apenas para os alemães, não para o povo suíço", contou.

Contexto histórico

A Comissão de Túmulos de Guerra da Alemanha apresentou planos ambiciosos para construir um vasto mausoléu na cidade de St Gallen. À época, o projeto foi rejeitado pelas autoridades suíça. Em Chur foi aprovado e construído com a fonte de texto Fraktur, estilo bastante usado pela Alemanha nazista dos anos 1930.

Durante a Segunda Guerra Mundial , os alemães residentes na Suíça mantiveram-se ativos no Partido Nazista e demonstraram apoio ao regime nazista. Enquanto os suíços, que buscavam se manter distantes do conflito como de costume, fizeram concessões ao governo de Berlim, aceitando ouro nazista e recusando refugiados judeus.

Somente após o fim da guerra, a Suíça neutra assumiu um lado. "Houve um grande expurgo. O governo tentou punir os nazistas suíços e aconteceram julgamentos."

Nazistas alemães expulsos

"Eu acho que eles se esqueceram deste monumento. Acho que, depois disso, muitas pessoas pensaram que tudo havia acabado e os nazistas tinham ido embora sem problemas"

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.