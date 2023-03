Octacílio Barbosa/Alerj Alerj (Arquivo)

Um incidente inesperado ocorreu na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), na tarde desta quinta-feira (30), envolvendo a arma de um segurança responsável pela proteção do deputado estadual Marcelo Dino (União Brasil).

A arma acabou disparando acidentalmente e atingiu o próprio segurança na perna. O homem teve que ser levado ao Hospital Souza Aguiar na região central do Rio de Janeiro para ser atendido.

Os bombeiros do quartel do Catete foram imediatamente acionados para prestar assistência no local. Mas, até o momento, não se tem informações precisas sobre a gravidade do ferimento e do estado de saúde da vítima.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar também emitiu uma nota a respeito do incidente, enfatizando que o disparo foi acidental.

