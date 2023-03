Jean Ffrancois Monier/AFP Manifestantes franceses fecham acesso do aeroportoCharles de Gaulle contra a Reforma da Previdência de Macron

Os trabalhadores franceses bloquearam o acesso a um terminal importante do aeroporto Charles de Gaulle , nesta quinta-feira (23), o aeroporto é o maior de Paris.

Os protestos ocorreram em todo país, causando interrupções no transporte e fechamento de escolas; serviços ferroviários também foram interrompidos e o lixo se acumulou nas ruas.

Sindicatos

Os sindicatos até que pressionaram o governo a retirar a lei que atrasa a aposentadoria em dois anos, mudando-a dos 62 para os 64 anos. Quando um porta-voz do serviço Aeroports de Paris afirmou que o protesto espontâneo perto do terminal do aeroporto não afetaria os voos.

Philippe Martinez, que dirige a Confederação Geral dos Sindicatos, disse que a melhor resposta à decisão do presidente é continuar os milhões de pessoas em greve e nas ruas.

Em Toulouse , no sudoeste, pilhas de destroços em chamas criaram nuvens de fumaça e interromperam o tráfego em uma rodovia.

Motivo da revolta - O presidente Emmanuel Macron empurrou a legislação para o Parlamento francês sem votação na semana passada e, apesar das tensões crescentes, ele insistiu que a lei entraria em vigor até o final do ano.



Pesquisas de opinião indicam que a maioria dos eleitores se opõe ao plano de aumentar a idade da aposentadoria em dois anos, para 64 anos.

