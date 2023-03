TV Senado/Reprodução - 21.03.2023 Ministro dos Transportes, Renan Filho, em audiência no Senado

O ministro dos Transportes , Renan Filho, se exaltou nesta terça-feira (21) ao dizer que vem sendo cobrado para entregar obras e afirmou que os projetos não são "pipoca de micro-ondas" – e, por isso, precisam de tempo para serem concluídas. A fala de Filho ocorreu durante uma audiência pública no Senado para informar metas da pasta para os próximos anos.

"Obra de infraestrutura, eu digo que as pessoas querem muito rápido – e eu sou um sujeito acelerado, quero tentar fazer as coisas também –, mas obra de infraestrutura não igual a pipoca de micro-ondas, que a gente coloca e depois faz 'pá-pá-pá' e em cinco minutos está pronta", disse.

"Obra de infraestrutura leva pelo menos dois, três anos. E três anos exigem três orçamentos diferentes", prosseguiu.

Aos senadores presentes, Renan Filho ainda disse que a última década foi "perdida" na área e que o governo teve de complementar o orçamento para o setor neste ano por meio da "PEC da Transição".

De acordo com o ministro, Proposta de Emenda à Constituição garantiu cerca de R$ 14 bilhões a mais para o setor neste ano.

"De 2014 a 2022, tivermos para a infraestrutura uma década perdida. Investimentos muito menos que na década anterior e deixamos para trás o crescimento. [...] De 14 para cá, estamos enfrentando dificuldades globais, associadas às dificuldades do nosso próprio país, gestadas por nós mesmos", afirmou.

Infraestrutura e meio ambiente

O ministro dos Transportes e ainda afirmou durante a sessão que será preciso conciliar os investimentos em obras de infraestrutura e a preservação do meio ambiente.

De acordo com Filho, o Brasil aparece em 59º lugar em um ranking de 63 países sobre competitividade.

"Temos a necessidade de conciliar a sustentabilidade com investimentos em infraestrutura por sermos um dos países mais importantes globalmente no que concerne à preservação do meio ambiente. E precisamos, ao mesmo tempo, garantir competitividade", afirmou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.