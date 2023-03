Marcelo Camargo / Agência Brasil Mais Médicos terá contrato de 4 anos e incentivará médicos do FIES

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relançou o programa federal Mais Médicos pelo Brasil , que visa aumentar o número de profissionais de saúde que trabalham no sistema público de saúde de 13.000 para 28.000 .

A iniciativa terá contrato de quatro anos , renovável por mais quatro anos, e destinará R$ 712 milhões ao projeto em 2023.

O programa trará benefícios para estimular a permanência dos médicos por períodos mais longos, como pagamentos adicionais de 10% a 20% do valor total das bolsas para aqueles que permanecerem em municípios vulneráveis por pelo menos três anos.

Os médicos que receberam auxílio financeiro por meio do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) , programa federal de crédito estudantil, receberão um adicional de 40% a 80% do valor total das bolsas , dependendo da vulnerabilidade do município, pagas em quatro parcelas ao longo do programa de quatro anos.

A nova versão da iniciativa também oferece incentivos para as médicas durante a licença maternidade e para os pais através da licença paternidade de 20 dias. Além disso, o programa oferece cursos de pós-graduação e oportunidades de especialização.

O programa criará mais 10 mil vagas por meio da participação de municípios que arcarão com os custos de seleção dos médicos. Atualmente, o governo tem 5.000 vagas não preenchidas, e um novo edital será lançado ainda este mês.

O programa continuará a aceitar médicos estrangeiros e brasileiros com diplomas estrangeiros, embora priorize profissionais brasileiros residentes em Medicina de Família e Comunidade .

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relança o programa federal Mais Médicos pelo Brasil

O Mais Médicos pelo Brasil foi lançado inicialmente em 2013, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff , e funcionou até 2019, empregando médicos cubanos e outros estrangeiros para trabalhar em áreas remotas ou carentes.

A contratação de médicos cubanos foi criticada por seus baixos salários e falta de validação de seus diplomas. O governo defendeu a qualidade da medicina cubana e argumentou que os médicos locais demonstraram pouco interesse em trabalhar em áreas remotas.

O programa não afetará a iniciativa Médicos pelo Brasil lançada pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro , que atualmente disponibiliza vagas preenchidas pelo programa.

