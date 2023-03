Marcelo Camargo/ Agência Brasil Prédio da Anvisa

Nesta segunda-feira (20), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma lista de pomadas capilares que estão autorizadas a retornar ao mercado .

A proibição da venda de todas as pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos havia sido estabelecida em fevereiro devido ao grande número de relatos de eventos adversos graves notificados à agência, incluindo irritação nos olhos e cegueira temporária.

Veja a aqui relação completa das pomadas autorizadas (Link)

A maioria dos produtos que causaram efeitos adversos oculares graves apresentou concentrações elevadas de Ceteareth-20 , de acordo com as investigações.

Por essa razão, a interdição se aplica aos produtos com essa condição, "permitindo que parte dos produtos que possuem essa substância abaixo de 20% em suas fórmulas volte ao mercado", disse a Anvisa.

Desde o início do ano, como parte da investigação aberta para apurar o caso, a Anvisa cancelou a autorização de 635 produtos por motivos como uso de ingredientes não autorizados, acima do limite, com ausência da declaração do responsável técnico pela empresa e também, por não apresentarem estudos e testes solicitados por lei.

A agência afirmou que "continuará monitorando todos os casos de efeitos adversos associados a pomadas capilares e agindo sobre aqueles que venham a ocasionar novos eventos".

Entenda por que todas as marcas tinham sido proibidas:

Para evitar mais problemas, a Anvisa havia suspendido, temporariamente, a venda de todas as 3.154 marcas , em fevereiro deste ano -- tanto nacionais como importadas. O motivo está relacionado ao aumento de relatos de problemas de saúde causados pelas pomadas.

Alguns consumidores relataram, à época, que sofreram queimaduras nos olhos ao entrar na piscina ou após tomar chuva, fazendo com que a pomada escorresse do cabelo para o rosto.

Entre os eventos relatados por consumidores estão:

Cegueira temporária (perda temporária da visão); Forte ardência nos olhos ; Lacrimejamento intenso ; Coceira; Vermelhidão; Inchaço ocular ; e Dor de cabeça .

Somente em Pernambuco, mais de 250 pessoas foram atendidas por causa do uso dos produtos.

O que publicou a Anvisa:

Apartir dos avanços da investigação em andamento, a Anvisa definiu uma lista de pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos autorizadas a voltar ao mercado. Ainda como decorrência da investigação, foram reavaliados os processos de regularização de vários produtos, o que resultou no cancelamento de mais de 600 processos.

Além disso, foram publicadas medidas de fiscalização para produtos específicos e identificadas as pomadas que possuem concentração de Ceteareth-20 igual ou maior que 20% em suas formulações.

Assim, do total de cerca de 2.500 produtos regularizados inicialmente, existem atualmente cerca de 930 produtos em condições de voltar ao mercado. A decisão inicial de interdição cautelar de todas as pomadas para trançar, modelar ou fixar cabelos foi adotada devido ao crescente número de relatos de casos de eventos adversos graves notificados à Agência e à aproximação das festas de Carnaval.

A Anvisa decidiu manter fora do mercado, como medida de precaução, apenas os produtos que deram causa aos eventos adversos graves, além daqueles cujos processos de regularização sanitária estão em desacordo com as normas vigentes e os que possuem a concentração de Ceteareth-20 ≥ 20%.

Portanto, os produtos liberados são aqueles que possuem em sua composição concentração menor que 20% do ingrediente Ceteareth-20, que não tiveram relatos de eventos adversos graves e cujos processos de regularização não tenham sido cancelados pela Agência.

A Anvisa continuará a monitorar todos os casos de efeitos adversos associados às pomadas capilares e atuará sobre aquelas que venham a ocasionar novos eventos.

