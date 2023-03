Reprodução Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro celecram aniversário nos EUA com festa decorada com temas de cachorros e do time de futebol Palmeiras - 18.03.2023

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou recentemente as fotos da celebração de seu aniversário ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. A ex-primeira-dama completou 41 anos na quarta-feira, 22 de março, enquanto Bolsonaro completará 68 anos no dia anterior.

O bolo de aniversário de Michelle tinha um tema de cães, enquanto o bolo do marido foi decorado com o tema do time Palmeiras. Michelle compartilhou as imagens da celebração em sua conta oficial do Instagram.

O casal está atualmente nos Estados Unidos com amigos. Apenas Michelle havia retornado ao Brasil para finalizar acordos com o Partido Liberal (PL). Mas, evitou comentar sobre o retorno de seu marido ao Brasil.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde pouco antes do fim de seu mandato presidencial e ainda não retornou, mesmo após diversos escândalos eclodirem após sua saída, como a prisão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, pedida pelo STF.

No dia 14 de março, a ex-primeira-dama foi vista fazendo check-in no Aeroporto Internacional de Brasília com seu amigo e maquiador Agustin Fernandez . É esperado que Michelle retorne ao Brasil na segunda-feira, 20 de março, para participar de um evento organizado pelo PL.

