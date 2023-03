Reprodução - 06.03.2023 Governo Bolsonaro tentou trazer de forma ilegal para o Brasil um conjunto de joias avaliado em 3 milhões de euros (R$ 16,5 milhões)

O Ministério Público Federal (MPF) deu início a um procedimento para investigar o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro pelo crime de peculato no caso das joias trazidas da Arábia Saudita. A abertura do processo ocorreu a partir de uma representação feita pela deputada Luciene Cavalcante (PSOL-SP). O enquadramento foi indicado essa semana.

Na ação contra o ex-mandatário, a deputada Luciene Cavalcante afirma que as supostas condutas de Bolsonaro, Michelle, Bento Albuquerque e Gomes para liberar os objetos milionários são marcadas por "imoralidade, desarrazoabilidade e prejuízo aos cofres públicos" e necessitam ser investigadas.

Segundo a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, o caso foi designado ao procurador da República Caio Vaez Dias, do Distrito Federal. Dias faz Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF no DF.

O que é crime de peculato?

O peculado ocorre quando um funcionário público desvia bens públicos em benefício próprio ou de terceiros, em razão do cargo que ocupa. Além de Michelle e Bolsonaro, o ex-ministro Bento Albuquerque e o ex-secretário da Receita Julio Gomes, que tratou das joias com Bolsonaro por ligação telefônica, também são citados no procedimento recebido pelo órgão.

